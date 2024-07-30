Еще всемирно известный академик Иван Петрович Павлов в своих экспериментах доказал, что достаточно всего 6-8 подходов для формирования условных рефлексов, которые потом становятся привычками и бессознательными установками.
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