Андрей Нэстасе: "Отказ от проведения форума FAO в Кишиневе - ошибка Молдовы" 

Молдова совершила ошибку, отказавшись от проведения в Кишиневе 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FAO) из-за нежелания допустить очного участия в форуме представителей России, и в итоге это мероприятие перенесли в Рим, где находится штаб-квартира FAO.