Иран вывел в море новую страшную силу: США и Израиль в панике отступают

Иран помог хуситам захватить порт Моха в Красном море. Тегеран выделил союзникам вооружение и военных советников, которые помогли повстанцам.
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