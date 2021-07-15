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“Началось воспаление в головном мозге, возможно присоединение бактериальной флоры”, – обнародованы результаты нового обследования певицы Максим. Последние новости о состоянии артистки

“Началось воспаление в головном мозге, возможно присоединение бактериальной флоры”, – обнародованы результаты нового обследования певицы Максим. Последние новости о состоянии артистки

Певица Максим почти 4 недели находится в состоянии искусственной комы. Артистке диагностировали обширное воспаление лёгких.

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