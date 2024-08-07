Собянин: С начала года в Москве построено 48 объектов социальной инфраструктуры

Глава столицы подвел итоги Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что в преддверии Дня строителя в столице были подведены промежуточные итоги работы Градостроительного комплекса Москвы за текущий год.
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