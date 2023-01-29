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Adidas расторг контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе («РБ Спорт»)

Adidas разорвала контракты со всеми российскими футболистами, кроме Алексея Миранчука. По данным «РБ Спорт», немецкая компания продолжает выполнять контрактные обязательства перед Миранчуком, который выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

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