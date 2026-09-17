Таджикистан намерен выйти из Международного уголовного суда

В Таджикистане обсуждают законопроект о выходе из Международного уголовного суда. ЕС выражает недовольство невыполнением Таджикистаном Римского статута, включая ордер на арест президента РФ Путина.
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