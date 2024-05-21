«Выпал черный снег»: в Омске машины покрылись слоем пепла. Об этом рассказали жители сразу нескольких округов.
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«Выпал черный снег»: в Омске машины покрылись слоем пепла. Об этом рассказали жители сразу нескольких округов.