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Новости Омска

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«Выпал черный снег»: в Омске машины покрылись слоем пепла

«Выпал черный снег»: в Омске машины покрылись слоем пепла. Об этом рассказали жители сразу нескольких округов.

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