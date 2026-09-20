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Мадридское дерби впервые в истории обслужит судья из Мадрида. На матче «Реала» и «Атлетико» будет работать Ортис Ариас

Мигель Анхель Ортис Ариас – первый арбитр в истории мадридского дерби, родившийся в столице Испании. Бригада судьи была назначена на матч между « Атлетико » и « Реалом » в 7-м туре Ла Лиги.

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