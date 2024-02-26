Военный эксперт прокомментировал смену риторики Киева о переговорах с Россией

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН военный аналитик Илья Крамник в беседе с NEWS.
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