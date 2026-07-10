Ида Галич рассказала, как проходит первый день её свадьбы: «Теперь про везение»

Ида Галич вышла на связь в личном блоге после того, как в разгар её свадьбы началась гроза. В личном блоге она опубликовала трогательное видео с теперь уже супругом Олегом Ледвичем на фоне гор Северной Осетии — прямо в камеру светит солнце.
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