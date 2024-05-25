Конгресс США обсуждает снятие табу на удары оружием в Россию: реакция Антонова Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в Конгрессе США звучат призывы от американских политиков о разрешении Украине использовать оружие на территории Российской Федерации.
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