Военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке рассказал о взятии Вооруженными силами Российской Федерации населенного пункта Орловка на авдеевском направлении, отметив эффективность использования бомб ФАБ-500 против оборонительных позиций Вооруженных сил Украины.
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