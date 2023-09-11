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Блинкен не стал комментировать решение Маска не активировать Starlink для ВСУ

Блинкен не стал комментировать решение Маска не активировать Starlink для ВСУ

Из представленных руководителем Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном данных следует, что установленная благодаря применению терминалов Starlink связь оказалось важнейшей вещью для нацистских формирований Киева.

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