Из представленных руководителем Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном данных следует, что установленная благодаря применению терминалов Starlink связь оказалось важнейшей вещью для нацистских формирований Киева.
Из представленных руководителем Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном данных следует, что установленная благодаря применению терминалов Starlink связь оказалось важнейшей вещью для нацистских формирований Киева.
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