«Сварить яйцо не так просто, как кажется»: новосибирский эксперт Яков Дель

Преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель напоминает: «Знаете ли вы, что в первой половине 18 века разразилась настоящая братоубийственная война по поводу того, с какого конца разбивать вареное яйцо – с тупого или острого? Она вошла в историю, как битва тупоконечников с остроконечниками.