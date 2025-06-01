Первый день лета Вот и наступило долгожданное лето. Пусть оно станет для каждого из нас ярким калейдоскопом событий, встреч и открытий.
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Первый день лета Вот и наступило долгожданное лето. Пусть оно станет для каждого из нас ярким калейдоскопом событий, встреч и открытий.