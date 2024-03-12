На четырёх улицах Рязани отключили холодную воду 12 марта

До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Зубковой, дом №6 корпус 1; ­ улица Новосёлов, дома №№10, 12, 14/16; ­ улица Советской Армии, дома №№18, (ГБУ РО ГДП №2), 20, 22, 24, 26, 28/7, а также №28/7 (СШОР «Юпитер»); 3-й переулок МОГЭС, дом №3.