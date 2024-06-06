Пострадавшая от взлома криптобиржа DMM Bitcoin представила план возмещения убытков

Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin, которая в конце мая 2024 года стала жертвой взлома, потеряв 4502,9 BTC клиентских денег, активно работает над привлечением средств для компенсации потерь своих пользователей.
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