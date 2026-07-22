Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 395 подписчиков

Wildberries начинает выплаты пострадавшим от атак ВСУ продавцам

Wildberries начинает выплаты пострадавшим от атак ВСУ продавцам

Wildberries начинает выплаты пострадавшим от атак ВСУ продавцам. Об этом заявила гендиректор компании Татьяна Ким в своем официальном Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии