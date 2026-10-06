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Умер актер Василий Попов, известный по фильму «Атака»

Умер актер Василий Попов, известный по фильму «Атака»

Актер Василий Попов скончался 3 октября на 79-м году жизни. Сообщение о его смерти руководство Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени М.

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