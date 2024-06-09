Посол Бразилии сообщил о планах страны увеличить поставки кофе в РФ на 20%

Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил с 5 по 8 июня, бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.
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