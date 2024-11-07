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Медиа-группа «ПортНьюс»

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Владимир Путин: Грузоперевозки по СМП в 2024 году достигнут 38 млн тонн

Севморпуть «будет набирать из года в год», в том числе за счет увеличения возможностей ледокольного флота.

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