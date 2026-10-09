Стоимость туристических поездок в России осенью 2026 года: анализ рынка

Самый дешевый тур по России в сентябре 2026 года стоил 19 тысяч рублей. Об этом сообщил Михаил Абасов, руководитель аналитического центра Российского союза туриндустрии (РСТ), в беседе с ИА Регнум.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разведывательный ...
- Асафов: европейск...
- В Балакове домашн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым