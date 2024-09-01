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Бывшие заложники теракта в Беслане спустя 20 лет вспоминают, что происходило в захваченной школе и как трагедия повлияла на их жизнь

Бывшие заложники теракта в Беслане спустя 20 лет вспоминают, что происходило в захваченной школе и как трагедия повлияла на их жизнь

Руины спортивного зала школы в Беслане20 лет назад праздничную школьную линейку в Беслане прервали автоматные очереди — боевики захватили 1128 человек и три дня держали их в душном заминированном спортзале без воды и еды.

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