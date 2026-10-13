Судан: два водителя грузовика погибли и еще один был ранен в результате перестрелки в Хартуме, штат Хартум, 12 октября; все жертвы были гражданами Египта, а преступник был арестован.
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