БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бои за Клещеевку: 93-я бригада ВСУ потеряла за один короткий бой целую роту

Бои за Клещеевку: 93-я бригада ВСУ потеряла за один короткий бой целую роту

Какие шансы у укровермахта прорваться через южный фланг Артемовского фронта Александр Ситников Фото: Manu Brabo/AP/TASS, архив На артемовском направлении боевики Зеленского предприняли попытку очередного «мясного штурма», но были отброшены и понесли серьезные потери.

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