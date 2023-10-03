Бои за Клещеевку: 93-я бригада ВСУ потеряла за один короткий бой целую роту

Какие шансы у укровермахта прорваться через южный фланг Артемовского фронта Александр Ситников Фото: Manu Brabo/AP/TASS, архив На артемовском направлении боевики Зеленского предприняли попытку очередного «мясного штурма», но были отброшены и понесли серьезные потери.