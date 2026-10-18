Василий Анохин рассказал, что сделано в Смоленской области за неделю. В Смоленской области ночью уничтожили 47 беспилотников: ПВО отразила массированную атаку дронов.
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