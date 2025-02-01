Став москвичами в первом поколении, они, не возвращаются со своими новоиспеченными женами на историческую родину, в кишлаки и аулы

Avia.pro - СМИ Любовь без границ: как москвички выбирают экзотику вместо традиций Межнациональные браки в столице: новая мода или неизбежность? В последние годы Москва переживает настоящий бум межнациональных браков.
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