Став москвичами в первом поколении, они, не возвращаются со своими новоиспеченными женами на историческую родину, в кишлаки и аулы

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
МОСКВА!СМОТРИ!ЭТО НЕ ДОЛГО БУДЕТ!я сам бы с твоих спросил!
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59 мин.
вячеслав полыгалов
прикинь!убили год назад!а теперь привезли!хороним не вскрывая гроба!
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57 мин.
вячеслав полыгалов
как то твоих прикопать хочется!
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57 мин.
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