Онколог развеял миф о связи рака и чая в пакетиках Онколог Евгений Черемушкин рассказал, что употребление чая в пакетиках не вызывает рак, однако некоторую опасность представляет микропластик, выделяемый из материала упаковки.
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