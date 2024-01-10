Восемь человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском Гуаякиле

Не менее восьми человек погибли в ходе беспорядков в эквадорском городе Гуаякиль, передает RT . Также три человека ранены, в том числе полицейский - он получил огнестрельное ранение, сгорели два автомобиля и мотоцикла, сообщил представитель силового блока.