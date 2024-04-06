Винер об Олимпиаде-2024: «Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение»

«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют? Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее.