Винер об Олимпиаде-2024: «Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение»

«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют? Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее.
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