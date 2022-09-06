Daily Storm

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Байден высказался против признания России «спонсором терроризма»

Байден высказался против признания России «спонсором терроризма»

Он кратко ответил на единственный вопрос прессыПрезидент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он необходимым включить Россию в число стран-спонсоров терроризма.

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