Байден высказался против признания России «спонсором терроризма»

Он кратко ответил на единственный вопрос прессыПрезидент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он необходимым включить Россию в число стран-спонсоров терроризма.
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