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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава WBO Валькарсел – о возможном бое Чарло и Цзю: «Это решение будет принимать промоутер Тимофея»

«Хочу ли я, чтобы Цзю подрался с Чарло? Его промоутер – тот человек, который будет принимать решение, кто будет следующим соперником», – заявил президент WBO Франциско Валькарсел.

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