За бабулю и двор стреляю в упор. Почему новый типичный боевик со Стетхемом так по душе русским

На широкие экраны вышел фильм с главным героем всех пацанских мемов Джейсоном Стетхемом. В новом боевике он играет типичную для себя роль – практически неуязвимого брутального парня, который крошит врагов с помощью всего, что попадет под руку.
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