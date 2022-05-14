iXBT.com

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Что, новый ангар для "полётов" построили?  Или новый мультик состряпали?  😄NASA в августе от...
  • Александр
    От мощной экономики осталась одна хитрожопость. Компоненты есть. А вот руки только загребать научились.«Ростех» и другие...
  • leonid
    Уже не знают как сдуреть с этими смартфонами. Лишь бы привлечь покупателей.Смартфон с экрано...

Камера в духе iPhone 13, до 10 ГБ оперативной памяти и 3 года работы без потери первоначальной производительности за 160 долларов. Названа стоимость Honor Play 30

Камера в духе iPhone 13, до 10 ГБ оперативной памяти и 3 года работы без потери первоначальной производительности за 160 долларов. Названа стоимость Honor Play 30

На днях Honor представила бюджетный смартфон Play 30, который блоком своей камеры здорово напоминает iPhone 13, а сейчас компания раскрыла дату продаж устройства и стоимость.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх