Фермерские продукты: доверяем, но проверяем

Фермерские продукты… Стоит только начать эту фразу, как в мыслях рождается образ почти сказочной деревеньки с пасущимися на зеленом лугу чистенькими буренками, краснеющими на высоких грядках помидорчиками, деревцем, клонящимся от наливных яблочек к краю настоящего русского сруба… Любопытно, что ….