Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Инфогигиена, белый шум и реальность

Инфогигиена, белый шум и реальность

Вот сколько раз твердили миру… годами говорю, что не нужно верить всему, что на заборе в интернете пишут…И каждый раз одно и то же: ААААА! Вы посмотрите, что тот сказал!Вчера целый день прибегали и в комменты и в личку с паникой «Пезешкян (новый президент Ирана) сказал про «российскую агрессию»! Вот тебе и персы! Предатели! Братушки! Всё пропало! Никому нельзя верить!»А потом выходит иранский МИД (сам министр иностранных дел, если что) и говорит, что Пезешкян ничего не говорил про «российскую агрессию», а британские СМИ, которые это понесли – соврали.

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Комментарии
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Людмила Семенова
Спасибо! Порадовали, а то как-то взгрустнулось... Сербия, теперь Иран - но нет, и ХОРОШО! Просто - отлично!
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10 час.
Владислав Владислав
Интересная статья.
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10 час.
Александр Ляшенко
Так у тебя чей Донбасс?Заговариться ты,засранец, стал, следи за своей метлой,, иначе и слева и справа в хлебальник получишь, слетишь с двух стульев.Не шестери.
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6 час.

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