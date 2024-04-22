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Не только о футболе

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«Реал» вырвал победу в класико, «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «МЮ» в финале Кубка Англии, Ферстаппен выиграл в Китае, ЭСК поддержала решения Сухого и Иванова, 45 игр «Байера» без поражений и другие новости

«Реал» вырвал победу в класико, «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «МЮ» в финале Кубка Англии, Ферстаппен выиграл в Китае, ЭСК поддержала решения Сухого и Иванова, 45 игр «Байера» без поражений и другие новости

1. В РПЛ «Спартак» разнес «Ростов» в гостях – 5:1! Медина сделал 2+1, а Карпин заменил привезшего второй гол вратаря Сергея Песьякова на Никиту Медведева перед пенальти (впрочем, как позже выяснилось, замена была продиктована травмой).

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Комментарии
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КУАТ
Будем ждать практически итоговую таблицу.
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10 час.
Лена Мисько
❗️Первая часть чемпионата России по футболу сезона-2024/25 начнется 20 июля и продлится до 8 декабря. За соответсвующую структуру календаря проголосовали клубы РПЛ.
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6 час.
Лена Мисько
Матч за Суперкубок России пройдет неделей раньше - 13 июля? Во время Евро и Кубка Америки?🤔
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6 час.

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