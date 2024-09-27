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Лента новостей Крыма

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Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов и напомнил врагам России о неминуемости наказания.

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