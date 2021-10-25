НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаУкраина готова предложить ЕС дополнительный транзит газа Украина готова предложить ЕС дополнительный транзит газа на 55 миллиардов кубов в год КИЕВ, 22 окт – РИА Новости.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСаша НиколаевАха-напердят,после гороха в гнилые трубы...))Максим БуровНе, я многое в этой жизни видал, но чтобы кто-то предлагал чужое, да ещё по демпинговым ценам?А ТРУБА не треснет? :)Леонид БуравлевА в стране 404 есть газ для транзита в ЕС?)))АСАнатолий СемченкоА что транспортировать? Газпром договоры выполняет. Это даже европейцы признают. Данилову нужно найти покупателей газа. И тогда, все ОК.Andrej SchneiderИнтересно, они что собираются всей Украиной пускать в трубу??? Откуда и какой газ собираются качатьAndrej Schneider? Они что всей Украиной собрались пускать в трубу? Откуда они собрались брать столько газу?? Думают европа заставит Россию увеличить поставки?Valentina Fortunavorovat budut.АЛЕКСАНДРА как же "...прощай, немытая Россия.", или грязный газ - давно послать их в эротический тур, крыс...Галина БеликоваСъесть да он съесть,а кто ему даст. Хотя пусть пьяный дядя Вася даст напор в энное количество раз больше и что останется от трубы и вопросов нет.Евгений СТ.е проблемы с транзитом запад должен взять на себя? Хохлы сдурели. Запад может и устраивает когда хохлы воруют русский газ. Но своим газом они рисковать не намерены....Комментировать
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