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Украина готова предложить ЕС дополнительный транзит газа

Украина готова предложить ЕС дополнительный транзит газа

Украина готова предложить ЕС дополнительный транзит газа на 55 миллиардов кубов в год КИЕВ, 22 окт – РИА Новости.

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Саша Николаев
Аха-напердят,после гороха в гнилые трубы...))
Максим Буров
Не, я многое в этой жизни видал, но чтобы кто-то предлагал чужое, да ещё по демпинговым ценам?А ТРУБА не треснет? :)
Леонид Буравлев
А в стране 404 есть газ для транзита в ЕС?)))
Анатолий Семченко
А что транспортировать? Газпром договоры выполняет. Это даже европейцы признают. Данилову нужно найти покупателей газа. И тогда, все ОК.
Andrej Schneider
Интересно, они что собираются всей Украиной пускать в трубу??? Откуда и какой газ собираются качать
Andrej Schneider
? Они что всей Украиной собрались пускать в трубу? Откуда они собрались брать столько газу?? Думают европа заставит Россию увеличить поставки?
Valentina Fortuna
vorovat budut.
АЛЕКСАНДР
А как же "...прощай, немытая Россия.", или грязный газ - давно послать их в эротический тур, крыс...
Галина Беликова
Съесть да он съесть,а кто ему даст. Хотя пусть пьяный дядя Вася даст напор в энное количество раз больше и что останется от трубы и вопросов нет.
Евгений С
Т.е проблемы с транзитом запад должен взять на себя? Хохлы сдурели. Запад может и устраивает когда хохлы воруют русский газ. Но своим газом они рисковать не намерены....

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