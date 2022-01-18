ЭНЕРГИЯ ДНЯ 19 января 2022 года

Энергия дня на девятнадцатое января две тысячи двадцать второго года. Числовой код 946 =Вместо того, чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя = Во время эмоциональных переживаний сознание человека сужено на собственной персоне =В процессе роста и развития человека очень важную роль играет фактор доверия к Жизни =В семье главное - приносить друг другу радость, а не доказывать свою индивидуальность=Всё рано или поздно обернётся к лучшему, пусть это и не всегда очевидно с самого начала =Гармония - это единство с окружающими, а не свод правил, выполнив которые её обретёшь =Два Пути ведут к осознанию смысла Жизни - это Путь Ученичества и Путь Страдания =Если ты остался один, значит настало время, когда ты должен познакомиться с собой! =Если ты пытаешься кардинально менять близкого человека – то ты любишь себя =Жизнь преподаёт свои самые чудесные уроки именно в трудных обстоятельствах =Закон Кармы никто не отменял: то, что вы посылаете во Вселенную, то вы и получаете = Каждый из нас пьёт свою чашу.