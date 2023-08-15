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Интерес «Вердера» к Тикнизяну угас из-за финансовых запросов «Локо». Хотели около 5 млн евро

Интерес «Вердера» к Тикнизяну угас из-за финансовых запросов «Локо». Хотели около 5 млн евро

Как сообщает сайт 90min.de, бременский клуб больше не предпринимает попыток подписать игрока. На данный момент в переговорах наступило затишье, нет никакой активности.

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