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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон о раздевалке ATP-тура: «Раньше молодежь побаивалась опытных игроков. Сейчас я вообще не вижу страха у тех, кто приходит в тур»

Бен Шелтон рассказал об отношениях в раздевалке ATP-тура. О самых дружелюбных игроках «Конечно, Гаэль Монфис .

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