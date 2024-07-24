Связь погоды и деменции: как глобальное потепление, аномальная жара и смерчи в России влияют на здоровье Евгения КомароваРост среднегодовой температуры в России опережает мировой в 2,8 раза.
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