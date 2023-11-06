На стенде Ивановской области на выставке «Россия» гости могут сделать свой авторский принт За основу можно взять узор, разработанный по мотивам ивановских ситцев, или другие элементы – бренды малых городов региона, отрисованные современным художником.
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