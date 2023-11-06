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Иваново

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На стенде Ивановской области на выставке «Россия» гости могут сделать свой авторский принт

На стенде Ивановской области на выставке «Россия» гости могут сделать свой авторский принт

На стенде Ивановской области на выставке «Россия» гости могут сделать свой авторский принт За основу можно взять узор, разработанный по мотивам ивановских ситцев, или другие элементы – бренды малых городов региона, отрисованные современным художником.

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