Смолян ждут на двух международных конкурсах: «Россия – страна традиционных ценностей» и «Расскажи миру о своей Родине»

В России стартовали два молодёжных творческих конкурса: открыт приём работ на международные конкурсы «Россия – страна традиционных ценностей» и «Расскажи миру о своей Родине».
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