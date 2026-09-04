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Смоленская Газета

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Смолян ждут на двух международных конкурсах: «Россия – страна традиционных ценностей» и «Расскажи миру о своей Родине»

Смолян ждут на двух международных конкурсах: «Россия – страна традиционных ценностей» и «Расскажи миру о своей Родине»

В России стартовали два молодёжных творческих конкурса: открыт приём работ на международные конкурсы «Россия – страна традиционных ценностей» и «Расскажи миру о своей Родине».

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