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Как изменились актёры «9 роты» через 21 год после премьеры

Как изменились актёры «9 роты» через 21 год после премьеры

Премьера «9 роты» Фёдора Бондарчука состоялась в сентябре 2005 года. Фильм о призывниках, прошедших учебку и попавших в Афганистан, мгновенно стал событием: его смотрели, обсуждали и цитировали.

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