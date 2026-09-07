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Новости Липецка

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Более 17 млн рублей похитили мошенники у жителей Липецкой области за неделю

Более 17 млн рублей похитили мошенники у жителей Липецкой области за неделю

Жители Липецка лишились сотен тысяч рублей, пытаясь заработать на биржевых ставках и криптовалюте.17,6 млн рублей потеряли жители Липецкой области из-за действий мошенников за прошедшую неделю.

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