Краснов доложил Путину о серьёзных нарушениях в работе Минпросвещения

Генпрокурор России Игорь Краснов по итогам проверки доложил главе государства Владимиру Путину о серьёзных нарушениях в работе Минпросвещения и Рособрнадзора, в том числе связанных с неэффективным использованием выделенных средств.
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