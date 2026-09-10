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Царьград

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Врач из "СМ-Клиника" объяснила, от чего зависит польза винограда

Врач из "СМ-Клиника" объяснила, от чего зависит польза винограда

Врач-эндокринолог Дарья Хайкина из "СМ-Клиника" рассказала о том, что полезные элементы в винограде не зависят от его цвета.

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